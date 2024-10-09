Путин пообещал поддержать отечественных производителей

Российские власти сосредоточатся на расширении спроса на отечественную продукцию. Президент Владимир Путин на совещании по запуску новых инвестиционных проектов в сфере промышленности поручил поддерживать выпуск собственной высокотехнологичной продукции.

«Именно таким проектам [по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции] будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию», — сказал он.

Путин заявил, что в целом промышленное производство в стране возросло, положительную динамику показала обрабатывающая отрасль. Он связал это с системной работой бизнеса и государства по развитию производственных мощностей.

Президент напомнил, что в России действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. Например, специальные инвестконтракты, кластерная инвестиционная платформа и другие.

Одним из инструментов поддержки, упомянутых Путиным, стала промышленная ипотека. Эта программа стартовала в 2022 году, сообщили «Известия». Предприниматели смогли получать кредиты по льготной ставке на покупку недвижимости для производства.