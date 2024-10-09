Путин заявил о росте промышленного производства в России

Россия будет внедрять в промышленное производство, которое растет хорошими темпами, передовые технологии. Об этом президент Владимир Путин заявил по видеосвязи в ходе участия в запуске промышленных объектов в регионах страны.

«Промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, которые развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса и государства», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в России эффективно действуют меры поддержки индустриальных проектов. По словам Путина, российские власти продолжат создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих на территории России.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры по формированию международных расчетов. Он отметил, что работа по этому вопросу уже началась.