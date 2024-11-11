Кортеж Путина заметили ночью в Кремле

Путин внезапно прибыл на рабочее место в Кремль в ночь на 11 ноября

Президент России Владимир Путин срочно приехал в Кремль в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«В 22:19 в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — уточнил канал.

Причины приезда главы государства на рабочее место в такое позднее время не уточняются.

Ранее в США сообщили, что переизбранный на второй президентский срок Дональд якобы Трамп позвонил Путину после подведения итогов выборов для обсуждения ситуации по Украине.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что мирная сделка Трампа и Путина по Украине подорвет интересы Белого дома.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт объяснил, в каком случае Вашингтон перестанет поддерживать Киев.