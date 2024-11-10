«Если Путин согласится». В США назвали условие, при котором бросят Украину

Американцам станет не интересна поддержка Украины, если победитель выборов в США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорятся о разделе территорий и нейтральном статусе страны. Об этом профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт написал в статье для журнала Foreign Policy.

«Если Путин согласится на постоянный раздел территорий и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, американцы просто переключатся. А Трамп припишет себе завершение конфликта», — отметил он.

По мнению профессора, скорее всего Трамп попытается переложить бремя поддержки Украины на Европу. Он не станет использовать свое влияние среди республиканцев для продвижения финансирования Киева в конгрессе. В таком случае, киевский режим останется без поддержки США. При этом, как подчеркнул Уолт, американцы поддержат решения нового президента.

предприниматель Илон Маск ранее заявил, что конфликт на Украине скоро закончится благодаря плану Дональда Трампа.