Сделки Трампа и Путина по Украине испугались в НАТО

Глава комитета НАТО Бауэр: соглашение Трампа с Путиным подорвет интересы США

Фото: РИА «Новости»

Любое мирное соглашение США и России, которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину провозгласить победу в спецоперации на Украине, подорвет интересы Белого дома. Такое мнение изданию The New York Times высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, в этой ситуации на карте лежит «нечто большое», чем Украина.

«Последствия такого шага на себя ощутят все без исключения автократические государства мира, где у США есть собственные интересы», — предупредил Бауэр.

Представитель команды победившего на выборах Дональда Трампа Кэролайн Ливитт отметила, что политика переизбрали на пост по причине доверия к нему со стороны населения. Американцы, подчеркнула она, ждут восстановления мира на Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа.

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