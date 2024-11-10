WP: Трамп позвонил Путину 7 ноября и призвал не идти на эскалацию на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп после подведения итогов выборов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, переговоры политиков прошли 7 ноября. Трамп посоветовал Путину не обострять ситуацию на Украине, напомнил о значительном военном присутствии США в Европе и выразил заинтересованность в дальнейших контактах. Еще одной темой, по информации инсайдеров, стала «цель мира на европейском континенте».

Трамп впервые после победы на президентских выборах пообщался с Путиным. Переговоры прошли на фоне общей неопределенности относительно того, остановит ли республиканец конфликт на Украине. Кроме президента России он успел связаться примерно с 70 мировыми лидерами, в том числе украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал остановить конфликт дипломатическим путем в короткие сроки. Однако министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что новый американский президент до сих пор не принял окончательного решения по этому вопросу.