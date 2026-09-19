Медведев призвал полностью изымать западные активы в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил перейти от временного управления активами западных компаний к их принудительному изъятию. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

Медведев заявил, что ответные меры России в отношении иностранного бизнеса следует ужесточить на фоне западных санкций и поддержки Украины. В качестве примера он упомянул Nestlé и Auchan, а также негативную реакцию европейских стран на передачу некоторых иностранных активов под временное управление.

«По-хорошему от временного управления иностранными активами надо идти дальше», — написал зампред Совбеза.

В качестве возможного подхода Медведев предложил обратиться к практике первых лет советской власти, когда иностранные предприятия принудительно и безвозмездно переходили в государственную собственность.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса о новых санкциях в отношении России.