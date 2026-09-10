Медведев назвал санкции против России незаконными мерами Запада

Западные санкции против России стали попыткой нанести стране стратегическое поражение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с газетой «Ведомости» .

По словам политика, иностранные государства и объединения вводят ограничения против России, ее граждан и организаций в нарушение общепринятых норм международного права. Медведев напомнил, что право вводить такие санкции имеет только Совет Безопасности ООН.

«Поэтому все инициированные государствами „коллективного Запада“ незаконные ограничительные меры не более чем юридически ничтожная попытка изобрести еще один инструмент для нанесения России стратегического поражения. На этот раз — в сфере экономики», — сказал Медведев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ заявил, что конфликт на Украине следует завершить на условиях России, иначе он может возобновиться и перерасти в мировой.