Хинштейн подписал постановление об отставке правительства Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн издал указ об отставке правительства. Теперь все чиновники работают в статусе исполняющих обязанности.

Во время оперативного совещания правительства региона Хинштейн также заявил, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате.

«Никаких претензий здесь нет и не будет. У каждого человека есть свой предел возможностей и свой потолок. То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться и уверен, что это будет во всех смыслах правильно», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Хинштейн рассказал, что ночует на рабочем месте из-за нехватки времени. Он подчеркнул, что готов жить на рабочем месте для обеспечения порядка в регионе, чтобы каждый курянин ощутил заботу и защиту со стороны государства. Он уже потребовал перестроить систему помощи жителям Курской области

Исполняющим обязанности губернатора Курской области Хинштейна назначил президент России Владимир Путин. Как сообщил Telegram-канал Mash, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог уйти с поста из-за хищений при строительстве защитных укреплений в регионе.