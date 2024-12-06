Причину отставки главы Курской области связали с крупными хищениями

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог уйти с поста из-за хищений при строительстве защитных укреплений в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, увольнение Смирнова и назначение Александра Хинштейна на его место было внезапным для обоих.

До этого появилась информация, что управление капстроительства в Курской области потребовало два миллиарда 112 миллионов рублей с Корпорации развития, потому что та не смогла вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.

Теперь же могут возбудить уголовное дело о хищении государственных средств. Журналисты допустили, что под статью подпадут заместители Смирнова Роман Денисов и Алексей Дедов. Кроме них у правоохранителей могут появиться вопросы к директору Корпорации развития Владимиру Лукину.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт связал отставку Смирнова с неумением коммуницировать с жителями Курской области. Он отметил, что в регионе приняли много материальных мер поддержки населения, но бывшему главе области было непросто довести их до людей.