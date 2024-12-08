Хинштейн потребовал перестройки системы помощи жителям Курской области

Жители пострадавших от обстрелов украинских боевиков приграничных районов Курской области должны получить помощь немедленно. Об этом по итогам поездки во Льгов заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

В Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, в котором подвел предварительные итоги поездки.

Хинштейн пояснил, что в ночь на воскресенье, 8 декабря, город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки повреждения получили несколько домов. Но местные власти на обращения жителей пока не отреагировали.

«Необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные температуры», — заявил Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области прибыл в регион в минувшую субботу, 7 декабря. В ходе общения с журналистами Хинштейн заявил, что считает несправедливой практику, когда эвакуированных из приграничных районов жителей после получения выплат лишают прав на земельные участки, передавая их в распоряжение муниципалитета.