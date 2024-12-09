Хинштейн заявил, что готов жить в своем кабинете ради помощи курянам

Хинштейн рассказал, что ночует на рабочем месте из-за нехватки времени

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн ночует в офисе из-за нехватки времени. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Завершаются вторые сутки моего нахождения на курской земле. Работы огромное множество. <…> Времени не хватает катастрофически, поэтому решил сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете», — заявил он.

Хинштейн отметил, что если понадобится, то готов жить на своем рабочем месте. Он выразил уверенность, что сможет выстроить системную работу для наведения порядка в регионе, и каждый курянин почувствует заботу и защиту государства.

Ранее Хинштейн заявил, что жители пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных районов Курской области должны немедленно получить помощь. Также врио губернатора оценил сроки освобождения Курской области от украинских военных.