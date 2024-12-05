Хинштейна назначили врио губернатора Курской области
Путин назначил на пост врио губернатора Курской области Хинштейна
Президент России Владимир Путин своим указом назначил исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом сообщили на сайте Кремля.
В ходе беседы с Хинштейном глава государства напомнил, что политик два года занимал должность советника директора Росгвардии.
«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области. <…> Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой сейчас находится регион», — сказал Путин.
В ответ Хинштейн подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Также президент принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.
В начале ноября о своей отставке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. Путин предложил возглавить регион губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну.