Хинштейна назначили врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин своим указом назначил исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе беседы с Хинштейном глава государства напомнил, что политик два года занимал должность советника директора Росгвардии.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области. <…> Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой сейчас находится регион», — сказал Путин.

В ответ Хинштейн подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Также президент принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В начале ноября о своей отставке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба. Путин предложил возглавить регион губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну.