Государство не должно мешать людям, которые верят в будущее России — Путин

Путин: госорганы должны поддерживать людей, верящих в будущее России

Фото: РИА «Новости»

Задача госорганов — не мешать, а поддерживать людей, верящих в будущее России и ее повестку. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.

«Задача государственных органов не мешать таким людям, как вы», — обратился глава государства к собравшимся.

Традиционно в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент вручает золотые медали «Герой Труда» и госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства. Во время церемонии Путин поздравил присутствующих с праздником, назвав его символом неразрывности тысячелетнего пути Отечества. Президент отметил, что за всю богатую историю страна переживала и сложные времена, но народ всегда побеждал невзгоды.

Ранее с Днем России Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и сотрудничества.

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