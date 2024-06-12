«Праздник в честь нашей Родины». Путин поздравил жителей с Днем России

Президент Владимир Путин, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, произнес поздравление с Днем России. Он отметил, что за всю богатую историю страны она переживала и сложные времена, но народ всегда побеждал невзгоды. Видео поздравления опубликовала пресс-служба Кремля .

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что путь страны начался более тысячи лет назад. По мнению Путина, необходимо и «исторически верно» отмечать День России как «символ неразрывности» этого длинного пути. Российская государственность переживала немало «сложных, даже трагических периодов», однако народ справлялся с «трудностями, преградами и невзгодами» и лишь созидал и преумножал величие Отечества, резюмировал президент.

В День России Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Ранее глава государства подписал указы о присуждении премий.