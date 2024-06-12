Появилось видео из Кремлевского дворца, где Путин начал вручать госпремии

Путин начал вручение медалей «Герой Труда Российской Федерации» и госпремий

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин начал вручать золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и госпремии за выдающиеся достижения. Видео торжественной церемонии показала пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с Днем России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране», — обратился Путин к присутствующим.

Президент назвал праздник символом неразрывности тысячелетнего пути отечества.

Награждение во дворце проводят каждый год. Государственные премии присуждают работникам науки и технологий, литературы и искусства. Также их вручат россиянам за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Ранее Путин утвердил новую структуру в президентской администрации. Там появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики.

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