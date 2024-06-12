Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств обсудили практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.
Белорусский лидер тепло поздравил своего коллегу и всех россиян с государственным праздником — Днем России.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых 24 мая по итогам переговоров на высшем уровне в Минске.
Накануне Путин и Лукашенко поручили профильным ведомствам отменить роуминг между Россией и Белоруссией к декабрю 2024 года. Решение приурочат к 25-летию заключения Союзного договора.