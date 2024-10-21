Президентские выборы проходят в Молдавии с большим количеством нарушений. Среди них — попытка «вычистить» оппозицию и медиа, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Так, в Москве действует всего два участка для голосования. Это грубое нарушение всех норм и правил, отметила журналист.
«Я даже не буду перечислять все идиотизмы, зверства и полное отсутствие какой бы то ни было уже даже игры в демократию со стороны режима Майи Санду. Посмотрим, чем все это кончится», — добавила Симоньян.
Она также выразила надежду на то, что граждане Молдавии смогут сделать правильный выбор.
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