Главред RT Симоньян: в Молдавии вычистили оппозицию и СМИ из-за выборов

Президентские выборы проходят в Молдавии с большим количеством нарушений. Среди них — попытка «вычистить» оппозицию и медиа, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» .

Так, в Москве действует всего два участка для голосования. Это грубое нарушение всех норм и правил, отметила журналист.

«Я даже не буду перечислять все идиотизмы, зверства и полное отсутствие какой бы то ни было уже даже игры в демократию со стороны режима Майи Санду. Посмотрим, чем все это кончится», — добавила Симоньян.

Она также выразила надежду на то, что граждане Молдавии смогут сделать правильный выбор.