Над Брянской областью силы ПВО Минобороны этой ночью уничтожили семь БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал глава области.
По его словам, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны. Благодаря их слаженной работе жертв и разрушений удалось избежать.
Ранее силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в нескольких районах Краснодарского края. Обломки одного дрона упали на частный дом.
Мошенники придумали еще один способ обмана с онлайн-заказами
Израиль ударил по сирийской армии в провинциях, где стоят российские военные базы
Топливо загорелось в Орловской области после удара беспилотника
Над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников
Участник СВО из Удмуртии вернулся домой и узнал, что его дети в детдоме
Нашли в чулане. Дети погибли в страшном пожаре в Башкирии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте