Над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников

Богомаз: над Брянской областью уничтожили семь беспилотников ВСУ

Над Брянской областью силы ПВО Минобороны этой ночью уничтожили семь БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал глава области.

По его словам, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны. Благодаря их слаженной работе жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в нескольких районах Краснодарского края. Обломки одного дрона упали на частный дом.