Участник СВО из Удмуртии вернулся домой и узнал, что его дети в детдоме

Участник СВО из Удмуртии по суду вернул своих детей, отправленных в детский дом. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

По информации суда, 52-летний житель Игринского района вернулся со спецоперации и узнал, что двое его детей находятся в социально-реабилитационный центре для несовершеннолетних. Мужчина длительное время проживал с 41-летней женщиной, у пары было двое детей. Но так как мать официально была замужем за другим мужчиной, дети были оформлены на него.

Мужчина отправился на СВО, а мать — в колонию за хранение наркотиков. Детей поместили в детдом. Мужчина после возвращения со спецоперации решил забрать их. Ему удалось через суд установить отцовство и вернуть ребят в семью.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал снова сделать Россию страной многодетных семей. Он считает, что суть процветания страны — в больших семьях.