Топливо загорелось в Орловской области после удара беспилотника

Топливо загорелось на объекте инфраструктуры в результате массированной атаки БПЛА территории Орловской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

«В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — сообщил глава региона.

По информации губернатора, на месте работают оперативные службы. Они устраняют последствия падения обломков. Клычков сообщил, что жертв и пострадавших нет.

В ночь на субботу жители Орла сообщили о сильных взрывах над городом. В одном из районов города слышали характерный для дронов звук.