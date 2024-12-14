Топливо загорелось в Орловской области после удара беспилотника

Топливо загорелось на объекте инфраструктуры в результате массированной атаки БПЛА территории Орловской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.
«В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — сообщил глава региона.
По информации губернатора, на месте работают оперативные службы. Они устраняют последствия падения обломков. Клычков сообщил, что жертв и пострадавших нет.
В ночь на субботу жители Орла сообщили о сильных взрывах над городом. В одном из районов города слышали характерный для дронов звук.
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