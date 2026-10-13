Украинский лидер Владимир Зеленский должен сфокусировать внимание на достижении договоренности с Россией, а не на пустых разговорах. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», — сказал глава Белого дома журналистам.

Трамп отметил, что главе киевского режима стоит провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, он видит у Москвы более сильный интерес в урегулировании конфликта, чем у Киева.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Трамп осознал полное отсутствие договороспособности у Зеленского. Он отметил, что украинский президент перекладывает ответственность за конфликт на главу Белого дома и требует защиты, хотя это не касается Штатов.