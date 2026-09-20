Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного президента Южной Осетии Марата Камболова с Днем Республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь». — отметил Путин.

Он высоко оценил развитие российско-югоосетинских отношений и результаты сотрудничества на различных направлениях, включая укрепление региональной безопасности.

Президент подтвердил, что Россия и впредь намерена содействовать властям и народу Южной Осетии в решении задач госстроительства и социально-экономического развития. Он пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а жителям республики — счастья и процветания.

По итогам прошедшего 18 сентября голосования Камболов стал избранным президентом. Его предшественник в Алан Гаглоев в июне ушел в отставку и стал советником Путина.