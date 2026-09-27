В Кремле раскрыли значение победы «Единой России» на выборах в Госдуму

Победа «Единой России» на выборах в Государственную думу указывает на консолидацию граждан вокруг президента Владимира Путина и поддержку его политики. Об этом «Вестям» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поскольку большинство получила „Единая Россия“ — партия, которая разделяет идеологию Путина, — то это можно сравнивать с заявлением консолидации граждан вокруг президента и поддержки его политики», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли 18–20 сентября. А 25 сентября ЦИК утвердил их результаты.

«Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Еще один мандат получила «Родина», четыре — самовыдвиженцы.

Путин связал высокую явку избирателей на прошедших выборах со знаком доверия граждан.