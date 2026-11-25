Фон дер Ляйен назвала два условия Брюсселя для начала переговоров с Москвой

Евросоюз готов участвовать в переговорах с Россией, если Москва согласится прекратить удары по энергетической инфраструктуре на всю зиму и обеспечит безопасный вывоз продовольствия через Черное море. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге, сообщили на сайте ЕК.

Она напомнила, что эти требования обсуждали участники «коалиции желающих» на прошлой неделе. Европейские представители считают выполнение условий свидетельством готовности российской стороны к дипломатическому урегулированию.

Фон дер Ляйен также напомнила, что в следующей встрече по украинскому конфликту примет участие делегация ЕС. По ее словам, европейские представители намерены создать условия для успешного продолжения дипломатических усилий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против участия стран Евросоюза в переговорах по Украине.