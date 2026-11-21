Елисейский дворец: европейцы поедут в Москву при гарантии участия в переговорах

Европейские представители могут приехать в Москву для обсуждения урегулирования на Украине, если получат гарантии полноценного участия в переговорном процессе. Об этом AFP сообщил представитель Елисейского дворца.

«Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация российско-европейского диалога демонстрировали, что европейцы в полной мере участвуют в переговорах и вовлекаются в следующий раунд с США и Украиной», — заявил он.

При этом французская сторона пожаловалась на отсутствие единства в диалоге с Белым домом.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила европейцев приехать и изложить позицию. По словам главы государства, России необходимо понять, с какими предложениями ЕС готов участвовать в переговорах.

Помощник президента Юрий Ушаков призвал европейские страны определиться, хотят ли они мира или продолжения конфликта.