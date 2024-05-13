Дума начала рассматривать вопрос об утверждении Патрушева вице-премьером | 360°

Власть 13 мая 2024, 12:52 Дума начала рассматривать вопрос об утверждении Патрушева вице-премьером Володин: Дума рассматривает кандидатуру Патрушева на должность вице-премьера РИА «Новости»

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Депутаты начали обсуждать кандидатуры на должности заместителей председателя правительства России. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума рассматривает вопрос об утверждении Дмитрия Патрушева вице-премьером.

«Переходим к рассмотрению седьмого вопроса — об утверждении Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации», — сказал он на пленарном заседании.

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Правительство сложило свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента Владимира Путина. Председателем правительства 10 мая стал Михаил Мишустин. В ГД внесли проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров.

Ранее Мишустин определился с новым составом кабмина. Первым из членов бывшего правительства, кто получил повышение, стал вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.