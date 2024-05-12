Проекты об утверждении вице-премьеров и министров внесли в Госдуму | 360°

Власть 12 мая 2024, 20:18 Проекты об утверждении вице-премьеров и министров внесли в Госдуму РИА «Новости»

Читать 360 в

Проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров внесли в Госдуму. Документы опубликовали в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Министром природных ресурсов просят утвердить Александра Козлова, главой Минцифры — Максута Шадаева, министром энергетики — Сергея Цивилева.

Реклама

В качестве министра просвещения в документах указали Сергея Кравцова, как министра науки и высшего образования — Валерия Фалькова, главой министерства стройкомплекса и ЖКХ — Ирека Файзуллина.

Романа Старовойта предложили утвердить как министра транспорта, Антона Силуанова — главой Минфина, Антона Котякова — как возглавляющего Минтруд. Министром по развитию Арктики и Дальнего Востока просят назначить Алексея Чекунова, а Ольгу Любимову — главой Минкульта.

Минсельхоз, по мнению парламентариев, должна курировать Оксана Лут, Минспорт — Михаил Дегтярев, Минпром — Антон Алиханов, Минздрав — Михаил Мурашко, а Минэкономразвития — Максим Решетников.

Кроме того, в базе разместили проект постановления об утверждении первым вице-премьером Дениса Мантурова. Вице-премьерами хотят видеть Алексея Оверчука, Александра Новака, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Татьяну Голикову, Юрия Трутнева, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко и Дмитрия Патрушева.

Первый вице-спикер ГД Александр Журов ранее отметил, что в ГД поддержали выдвинутые кандидатуры членов правительства.