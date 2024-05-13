Правительство «помолодеет» на два года | 360°

Власть 13 мая 2024, 08:54 Правительство «помолодеет» на два года ТАСС: средний возраст в правительстве будет составлять 53 года РИА «Новости»

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Средний возраст правительства после утверждения кандидатур вице-премьеров уменьшится на два года. Об этом сообщил ТАСС.

По информации агентства, средний возраст в правительстве составит 53 года, причем число специалистов в возрасте до 45 лет вырастет с 10 до 11. В издании добавили, что гендерное соотношение в кабмине не поменяется — его членами останутся три женщины и 28 мужчин.

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Правительство сложило свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента Владимира Путина. Председателем правительства 10 мая стал Михаил Мишустин. Его заместителей президент назначит после утверждения их кандидатур Госдумой 13 мая.

Ранее в ГД внесли проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров. Первым зампредседателя правительства планируют утвердить Дениса Мантурова. В кабмин также войдут Алексей Оверчук, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев и Дмитрий Патрушев.