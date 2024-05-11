Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства | 360°

Важное 11 мая 2024, 18:22 Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РИА «Новости»

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Переизбранный на пост премьер-министра России Михаил Мишустин определился с новым составом кабмина. Документ он внес на рассмотрение в Госдуму, сообщила пресс-служба правительства.

Первым из членов бывшего правительства, кто получил повышение, стал вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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В новом кабмине он займет пост первого заместителя председателя правительства, сменив Андрея Белоусова. Должность министра Мишустин предложил передать губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

Также на пост вице-премьера перейдет занимавший пост министра транспорта бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Кандидатом на освободившийся пост в Минтрансе Мишустин выдвинул губернатора Курской области Романа Старовойта.

Занимавший должность главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Патрушев заменит перешедшую на новую работу бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

Исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак в новом кабинете министров продолжит курировать сферу энергетики, но также к нему перейдут вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер, за которые раньше отвечал первый вице-премьер Белоусов, покинувший правительство.

Кураторство за финансами и контрольно-надзорной сферой сохранил исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Григоренко. Также в новом правительстве к нему перейдет контроль по цифровому развитию, связи и антимонопольной политике.

Отвечавший за работу министерства науки и высшего образования вице-премьер Дмитрий Чернышенко в новом правительстве возьмет под контроль Минспорт, отвечающую за туризм часть Минэкономразвития, Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координировать работу СМИ.

Татьяна Голикова на посту вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

Вице-премьерские посты сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Новые лица появятся в министерском блоке. Губернатор Кемеровской области — Кузбасса — Сергей Цивилев стал кандидатом на пост министра энергетики. На этом посту он сменит Николая Шульгинова.

Министерство сельского хозяйства после перехода Дмитрия Патрушева в вице-премьеры предложило занять его пост первому заместителю Оксане Лут.

Кандидатом на пост министра спорта стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заменив Олега Матыцина.

Оставить на своих постах Мишустин предложил Антона Котякова (Минтруд), Александра Козлова (Минприроды), Сергея Кравцова (Минпросвещения), Ольгу Любимову (Минкульт), Максима Решетникова (Минэкономразвития), Антона Силуанова (Минфин), Михаила Мурашко (Минздрав), Ирека Файзуллина (Минстрой), Валерия Фалькова (Минобрнауки), Алексея Чекункова (Минвостокразвития), Максута Шадаева (Минцифры).

Депутаты Госдумы утвердят новый состав правительства в два дня. В понедельник, 13 мая, нижняя палата парламента проведет голосование по вице-премьерам. На следующий день рассмотрят предложения по назначению министров.