«До добра не доводит». Путин оценил руководящий принцип некоторых международных игроков

Путин: принцип «сила есть — ума не надо» стал руководящим для некоторых игроков

Принцип «сила есть — ума не надо» кажется руководящим для некоторых международных игроков, однако зачастую это выливается в большие проблемы для всех. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова привела пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, полученные силой преимущества могут обернуться долгосрочным провалом и «усугубить положение всех» из-за связанности мира.

«Принцип „сила есть — ума не надо“ кажется иногда руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда», — указал Путин.

В своей речи российский президент в очередной раз призвал страны Запада «жить дружно». Он отметил, что выстраивать доверие очень сложно, а потерять его — легко.