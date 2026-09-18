В Видном молодожены первыми проголосовали на своем участке

Молодожены пришли к открытию избирательного участка № 3622 в Видном и первыми проголосовали на выборах депутатов Государственной думы. После этого пара отправилась отмечать бракосочетание.

Жених пришел на участок в строгом сером костюме, невеста — в белом свадебном платье с букетом цветов. Пара призналась, что проголосовать в день свадьбы они решили заранее.

Сделав несколько фотографий, молодожены отправились праздновать.

Ранее свой голос на избирательном участке отдал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что принимая участие в выборах, граждане тем самым приближают победу над общим врагом.