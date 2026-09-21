Памфилова назвала выборы 2026 года беспрецедентными по уровню опасности и угроз

Состоявшиеся в 2026 году выборы оказались беспрецедентными по уровню опасности и угроз, однако их удалось преодолеть. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

По ее словам, довольно сложная обстановка наблюдалась в ряде регионов, особенно в приграничных. Несмотря на экстремальную ситуацию, обеспечение безопасности выборов было основным приоритетом.

«Эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и разного рода опасностей, которые мы успешно преодолели», — подчеркнула Памфилова.

Председатель ЦИК России добавила, что для сотрудников комиссии это была наиболее сложная кампания как морально, так и физически.

«И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», — заключила она.

Ранее ЦИК огласил итоги выборов в Госдуму после обработки 94,21% протоколов. Партия «Единая Россия» получила 57,82% голосов избирателей.