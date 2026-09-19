Депутат Мособлдумы Коркин назвал выборы ключевым политическим событием

Выборы являются ключевым политическим событием, определяющим будущий вектор развития как страны, так и Подмосковья. Об этом заявил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.

Он обратил внимание на важность участия в голосовании и призвал жителей проявить гражданскую позицию.

«Отмечу, что каждый голос важен. Это вклад в формирование повестки, учитывающей запросы и потребности жителей Подмосковья, и реальная возможность сделать регион комфортнее и благополучнее для всех», — подчеркнул депутат.

Жители Московской области могут проголосовать как традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, так и через ДЭГ. За прозрачностью процесса на избирательных участках следят тысячи наблюдателей. Из них четыре тысячи направила «Единая Россия».

Во второй день голосования по состоянию на 12:10 явка на выборы составила 31,12% избирателей. Участки работают в России с 8:00 до 20:00 по местному времени.