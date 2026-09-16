Путин назвал избирательную кампанию на выборах в Госдуму во многом определяющей

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам указал на важность избирательной кампании на выборах в Госдуму. Он назвал ее значимой и во многом определяющей.

«Уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что участие в голосовании внесет вклад в укрепление страны. От выбора россиян будет зависеть, кто именно представит их интересы и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне, добавил Путин.

Выборы депутатов ГД пройдут с 18 по 20 сентября.