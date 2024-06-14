Журналиста НТВ Ивлиева эвакуировали в Москву

Раненного в Донецкой Народной Республике журналиста НТВ Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперслужбы.

«Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву», — отметил собеседник агентства.

Накануне съемочная группа и офицер сопровождения оказалась под обстрелом в поселке Гольмовский в Горловке. В результате атаки журналисты серьезно пострадали. С ранениями их госпитализировали, в больнице провели операцию, Ивлиев лишился руки. Военкор вышел на связь и сообщил, что в целом чувствует себя нормально.

Попавший вместе с ними под обстрел оператор НТВ Валерий Кожин умер. Ему было 46 лет. На НТВ Кожин работал с 2006 года, а события в Донбассе освещал с 2014-го.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары по представителям российских СМИ целенаправленными. Она указала на то, что ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали киевский режим к ответу за удар ВСУ по журналистам, чем дискредитировали себя.