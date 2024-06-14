«Одной руки нет». Раненный в Горловке репортер НТВ вышел на связь

При атаке по Горловке корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки. Он заявил, что в остальном чувствует себя нормально, и попросил коллег не переживать. Ролик опубликовали в Telegram-канале телеканала.

«Девчонки, все нормально. Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся, не переживайте», — сказал он.

Мужчина записал видеообращение из больницы. На кадрах Ивлиев лежал с катетером, укутанный в простыню.

Съемочная группа и офицер сопровождения попали под обстрел в поселке Гольмовский на территории Никитовского района Горловки. Журналисты получили минно-взрывные ранения, их увезли в больницу на операцию. Оператор НТВ Валерий Кожин умер. Он освещал ситуацию в Донбассе с 2014 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска нанесли целенаправленный удар по работникам прессы.