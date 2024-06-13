Трое сотрудников НТВ в Горловке получили ранения
Мэр Приходько: в Горловке трое журналистов НТВ получили тяжелые ранения
Во время выполнения профессиональных обязанностей в Горловке трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения. Об этом сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько в Telegram-канале.
По его словам, среди пострадавших — корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое журналистов.
«Пострадавшие доставлены в больницу Горловки», — заявил Приходько.
Он уточнил, что сотрудники НТВ получили ранения в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Незадолго до этого населенный пункт попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр.
Несколько дней назад в результате атаки на жилой массив в Горловке погибла мирная жительница. До этого из-за удара ВСУ по городу пострадало здание школы.