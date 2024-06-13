Умер раненный в Горловке оператор НТВ

Оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при атаке ВСУ, скончался. Об этом сообщил глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал он.

Телеканал НТВ также подтвердил смерть оператора. Мужчина получил ранения в поселке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Валерию было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году: сначала в должности звукооператора-техника, затем — телеоператора.

«Неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик», — сообщили коллеги.

Иногда в командировках Кожин находился несколько месяцев в году.

Пострадали также корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по журналистам НТВ под Горловкой был целенаправленным.