Пострадавших в Горловке журналистов НТВ начали оперировать

НТВ: раненных в Горловке журналистов оперируют

Пострадавшим в Горловке сотрудникам НТВ делают операции. Об этом написали представители канала в Telegram.

Поначалу поступала информация о троих раненых журналистах. По уточненным данным, пострадали корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин, а третий раненый — офицер сопровождения

«Сейчас обоим [сотрудникам телеканала] делают операции», — уточнили в сообщении.

Корреспондент, оператор и офицер сопровождения получили ранения в поселке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей. Их доставили в больницу Горловки.

Ранее, 11 июня, в результате обстрела Горловки украинскими боевиками погибла мирная жительница. Под удар попал жилмассив «Строитель».

ВСУ продолжают регулярно обстреливать город. По данным представительства ДНР в СЦКК, только 13 июня к 15:00 Горловку атаковали уже трижды. За предыдущий день зафиксировали четыре обстрела.

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