Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинской разведкой

Жителя города Спасск-Дальний Приморского края задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

По версии следствия, мужчина 2008 года рождения собирал и передавал украинской разведке информацию об объектах инфраструктуры. Он установил контакт с представителем ГУР Министерства обороны Украины и выполнял задания куратора.

Следственное подразделение УФСБ России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчину заключили под стражу. За преступление ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием», — отметили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ поймали жителя Крыма, который передавал СБУ сведения о Черноморском флоте. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене.