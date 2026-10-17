ВС России поразили электроподстанцию в Колодном Тернопольской области

Российские военные нанесли удар по электрической подстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области Украины. Как утверждает Минобороны России , объект обеспечивал энергоснабжение предприятий, работавших на украинскую военную промышленность.

По информации ведомства, атаку провели днем 17 октября с применением беспилотников. Удары были направлены на объекты, которые Минобороны относит к инфраструктуре обеспечения ВСУ.

В ходе той же серии атак под удар попало предприятие Kromberg & Schubert в Луцке. Согласно заявлению Минобороны, на его территории проводили ремонт автомобильной техники, предназначенной для украинских военных.

Российское военное ведомство также сообщило о поражении грузового судна в Черном море. Сухогруз находился примерно в 40 километрах южнее Одесского порта и, по утверждению Минобороны, перевозил продукцию военного и двойного назначения.

Судно подверглось удару во время морского перехода. Информацию о его состоянии после атаки ведомство не уточнило.