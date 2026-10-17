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    ВС России поразили электроподстанцию в Колодном Тернопольской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удар по электрической подстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области Украины. Как утверждает Минобороны России, объект обеспечивал энергоснабжение предприятий, работавших на украинскую военную промышленность.

    По информации ведомства, атаку провели днем 17 октября с применением беспилотников. Удары были направлены на объекты, которые Минобороны относит к инфраструктуре обеспечения ВСУ.

    В ходе той же серии атак под удар попало предприятие Kromberg & Schubert в Луцке. Согласно заявлению Минобороны, на его территории проводили ремонт автомобильной техники, предназначенной для украинских военных.

    Российское военное ведомство также сообщило о поражении грузового судна в Черном море. Сухогруз находился примерно в 40 километрах южнее Одесского порта и, по утверждению Минобороны, перевозил продукцию военного и двойного назначения.

    Судно подверглось удару во время морского перехода. Информацию о его состоянии после атаки ведомство не уточнило.

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