Лавров: Россия готова к переговорам для устойчивого мира на Украине

Россия готова к честным переговорам по конфликту на Украине, однако западные инициативы откатываются назад и отдаляют достижение мира, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. Об этом сообщил ТАСС .

Министр отметил, что после встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже происходит постоянный откат западных инициатив и идей. Они отдаляют от продуктивных переговоров и устойчивого мира.

«Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам», — подытожил Лавров.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернэм на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что его страна продолжит разрабатывать новую военную технику для Киева. Он также обязался ускорить поставки ракет для ПВО «Мартлет».