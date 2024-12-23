Newsweek: ВС РФ начали брать под контроль все больше территорий в зоне СВО

Российские войска берут под контроль все больше территорий в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Newsweek военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

«Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец и за нее в районе границы ЛНР и Харьковской области, вышли к реке Оскол и открыли новое направление наступления к северу от Харькова», — сказал он.

Кастехельми добавил, что наиболее значительная динамика для российской армии произошла в Донецкой Народной Республике. Начиная с лета бойцы ВС РФ стали брать под контроль все больше территорий, причем ежемесячно.

По мнению финского аналитика, первые месяцы 2025 года окажутся решающими, так как Москва и Киев попытаются получить больше территорий перед возможными мирными переговорами.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области.