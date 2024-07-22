Украинские власти пытаются уговорить кредиторов на реструктуризацию долга, перевалившего за 20 миллиардов долларов, но безуспешно. Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал подобные действия странными, сообщило РИА «Новости» .

«Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет», — отметил экономист.

Эксперт предположил, что партнеры пойдут на реструктуризацию госдолга только в обмен на некие условия, например, льготы для приобретения активов или земель. Но нынешняя политическая обстановка в Соединенных Штатах не способствует выделению средств.

Беляев также раскритиковал решение украинских властей, которые в качестве «подстраховки» запретили выплаты по внешним долгам до октября 2024 года. Журналисты агентства назвали «жестом отчаяния» попытки Украины поставить западных спонсоров перед фактом.

Продолжающаяся катастрофа на Украине мало интересуют лидера страны Владимира Зеленского, который при самом удобном случае отправляется в поездку, чтобы поклянчить дополнительные деньги для продолжения кровавой мясорубки. Бывший советник второго президента республики Олег Соскин предположил, что лидер страны преследует одну цель — отвлечь жителей от критической ситуации в финансовом секторе страны.

Еще одна проблема — серьезный дефицит электроэнергии в стране из-за повреждений инфраструктуры. На Украине уничтожили 70% энергомощностей. Национальный оператор «Укрэнерго» сообщил, что объемы потребляемого электричества значительно превысили все генерирующие мощности страны.