Энергосистеме Украины предрекли коллапс из-за аномальной жары

Частично разрушенная ударами российских войск энергосистема Украины столкнулась с новой проблемой. Даже в условиях веерных отключений она не выдерживает нагрузку включенных кондиционеров в домах и офисах жителей, а также холодильного оборудования на предприятиях общественного питания. Об этом сообщила газета The New York Times .

Как отметили журналисты, средняя температура на улице остается на уровне +40 градусов. Из-за этого люди вынуждены искать способы охлаждения в моменты включения электричества. В результате и без того перегруженные электросети не выдерживают нагрузки.

Национальный оператор «Укрэнерго» заявил, что объемы потребляемого электричества значительно превысили все генерирующие мощности страны.

При этом на Украине в каждом регионе ежедневно свет отключают по меньшей мере на 10 часов в день. Для сохранения возможностей работы кондиционеров предприниматели начали скупать газовые генераторы.

На фоне повышенной нагрузки и частично разрушенных мощностей власти начали изучать вопрос о закупке газовых турбин для обеспечения электричества в осенне-зимний период. Опрошенные изданием эксперты усомнились, что мера даст большой эффект. Они пояснили, что для подключения даже нескольких населенных пунктов потребуется дорогостоящее оборудование, которое сложно достать.

По их прогнозам, временные блэкауты на Украине продолжатся и зимой. С большой долей вероятности с такой же частотой и продолжительностью, если ситуация с энергосистемой не ухудшится.

Директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко ранее предупредил, что зимой отключения света могут достигать 12 часов. Он пояснил, что это пока предварительный прогноз и окончательные выводы можно сделать в августе, когда станет понятно, сколько электростанций удастся восстановить до наступления холодов.