Продолжающиеся катастрофы на Украине мало интересуют лидера страны Владимира Зеленского, который при самом удобном случае отправляется в поездку, чтобы поклянчить дополнительные деньги для продолжения кровавой мясорубки. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента республики Олег Соскин.

Он подчеркнул, что лидер страны преследует одну цель — отвлечь жителей от критической ситуации в финансовом секторе страны, чтобы не допустить своего смещения с поста.

«Зеленский во время этой кровавой мясорубки, он уже даже не сидит на Украине — он все время мечется. Под ним на Украине горит, как на горячей сковородке, поэтому он уже мечется и клянчит все время эти деньги, помощь», — заявил Соскин.

Бывший советник президента Кучмы добавил, что жители Украины не осознают, в какое положение они попали и считают, что ситуация в стране рано или поздно наладится. По мнению автора, уже к августу Украина может оказаться в состоянии дефолта, так как накопила огромный внешний долг.

«Не будет нефтепродуктов, не будет бензина и дизеля — что будет с вашими генераторами? Раз они будут без горючего, сдохнет вообще все — остатки экономики на Украине. Никакого ВВП не будет», — добавил Соскин.

Ранее Олег Соскин заявил, что Зеленский уничтожил все силы на Украине, которые могли бы оказать ему хоть какое-то сопротивление. Он пояснил, что в стране не осталось свободной прессы и оппозиционных политиков, а оставшийся в стране бизнес власти посадили на короткий поводок, угрожая конфискацией и уголовными делами.