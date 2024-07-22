«Все станет гораздо сложнее». На Украине уничтожили 70% энергомощностей

Глава евродипломатии Боррель: 70% энергомощностей Украины уничтожили

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Евросоюз намерен обсудить усиление поддержки Украины после уничтожения большей части энергомощностей республики. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с министрами иностранных дел.

«На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы, 70% энергетических мощностей уничтожено, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее», — отметил он.

Власти Украины уже заявили о серьезном дефиците электроэнергии в стране из-за повреждений инфраструктуры, вызванных продолжением боевых действий и технологических аварий. Общий дефицит электричества в республике оценили в 25 682 мегаватта.

Ранее энергосистеме Украины предрекли коллапс из-за аномальной жары. Национальный оператор «Укрэнерго» заявил, что объемы потребляемого электричества значительно превысили все генерирующие мощности страны. Местные депутаты предположили, что из-за возникших проблем в стране до осени или зимы могут остаться только пенсионеры.

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