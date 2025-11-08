Вонзили «Кинжалы» и «откалибровали»: главное о ночной атаке по Украине
В ночь на 8 ноября ВС России нанесли один из наиболее массированных ударов по украинским объектам инфраструктуры. «Кинжалы» и «Калибры» поразили цели минимум на двух аэродромах и объект в области Житомира.
Воздушную тревогу на территории Украины за ночь объявляли дважды, в 01:55 по московскому времени сирены снова завыли в Киеве и Киевской области.
О масштабной атаке на военные объекты противника сообщила «Военная хроника».
«Под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира», — указали в Telegram-канале.
О пуске «Кинжалов» и «Калибров» также упоминал Telegram-канал «Милитарист».
Видимо, один из крупнейших разовых пусков «Кинжалов» за все время СВО — не менее семи ракет.
Серия взрывов, уточнил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», прогремела в Павлограде, Кременчуге, Чернигове, Киеве и Днепропетровской области. В нескольких областях Украины начали аварийно отключать свет.
В украинском Минэнерго заявляли, что атака шла на энергетические и газовые объекты. В Харькове российские военные поразили Змиевскую ТЭС, в городе остановилось метро.
«В Днепропетровске, предположительно, удар нанесен по Приднепровской ТЭЦ, в городе перебои со светом и с водой. Около 20 взрывов прозвучали в районе Кременчугской ГЭС. Объекты газодобывающей промышленности поражены в Полтавской области», — указали в публикации.
Одесская администрация сообщала о прилете по объекту энергетики. В Киеве и Полтаве начались серьезные перепады напряжения. В Кременчуге из-за проблем со светом заявили, что воду будут давать шесть часов в сутки.
Мониторинговые ресурсы Украины назвали ночную атаку по нефтегазовой инфраструктуре наисильнейшей за все время. По имеющейся информации, ВС России применили не только «Кинжалы» и «Калибры», но и БПЛА «Герань», а также ракеты «Искандер».
По данным «Украинской железной дороги», в стране начались задержки поездов. В компании уточнили, что основные удары пришлись по Полтавской области: на некоторых станциях отключилось электроснабжение, контактная сеть получила повреждения.