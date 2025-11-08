Вонзили «Кинжалы» и «откалибровали»: главное о ночной атаке по Украине

В ночь на 8 ноября ВС России нанесли один из наиболее массированных ударов по украинским объектам инфраструктуры. «Кинжалы» и «Калибры» поразили цели минимум на двух аэродромах и объект в области Житомира.

Воздушную тревогу на территории Украины за ночь объявляли дважды, в 01:55 по московскому времени сирены снова завыли в Киеве и Киевской области.

О масштабной атаке на военные объекты противника сообщила «Военная хроника».

«Под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира», — указали в Telegram-канале.

О пуске «Кинжалов» и «Калибров» также упоминал Telegram-канал «Милитарист».