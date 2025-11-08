Обесточенный после ночного удара Киев показали на видео

Сразу несколько районов Киева обесточены из-за отключений света после ночной атаки Вооруженных сил России. Об этом сообщил Telegram-канал УНИАН.

Местные паблики выложили кадры, на которых было видно, как автомобили с включенными фарами ехали по темным улицам города.

«Некоторые районы Киева погрузились во тьму», — написали комментаторы.

Киевские власти планируют ввести графики отключений, предусматривающие отсутствие электричества примерно на 11 часов.

Отключения электроэнергии затронули не только украинскую столицу. Жители Харькова и Изюма также пожаловались на проблемы со светом.

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко ранее предупредил об эвакуации населения в том случае, если в Киеве отключат ТЭЦ. Такие меры предпримут, если город останется зимой без отопления на три дня.